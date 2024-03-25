Порядка 10 ТЦ Москвы эвакуировали из-за «минирований»

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о «минированиях» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. После проверок все они оказывались ложными.