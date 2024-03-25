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Порядка 10 ТЦ Москвы эвакуировали из-за «минирований»

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Сотрудники правоохранительных органов проверяют около 10 торговых центров Москвы после сообщений с угрозой взрыва, информировали ТАСС в оперативных службах.

Источник: ГУ МВД

«Сегодня около 10 ТЦ были “заминированы”, посетителей большинства эвакуировали. Ведется проверка зданий», — сказал собеседник агентства.

Несколько центров уже проверили, информация не подтвердилась и они вернулись к работе.

С ноября 2019 года в России поступают сообщения о «минированиях» различных объектов. Неизвестные отправляют письма по электронной почте с информацией об угрозах взрывов в судах, школах, торговых центрах, магазинах, вузах, вокзалах и аэропортах. После проверок все они оказывались ложными.