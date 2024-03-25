Жителя Каменца будут судить за убийство соседа по общежитию и покушение на его семью

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Генеральная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 34-летнего жителя Каменца, который обвиняется в убийстве, покушении на убийство с особой жестокостью двух человек из хулиганских побуждений, а также хулиганстве и злостном хулиганстве. Об этом сообщает БЕЛТА со ссылкой на управление взаимодействия со СМИ и редакционной деятельности надзорного ведомства.



Как следует из материалов дела, обвиняемый прибыл в командировку в Минск и поселился в общежитии. Утром 18 сентября 2023 года он выпил спиртное и в таком состоянии взял с собой нож и стал стучать в дверь комнаты общежития, где проживала ранее незнакомая ему семья.



Женщину, открывшую дверь, он беспричинно толкнул в стену и ударил лицом о дверную коробку. Когда на шум выбежали ее муж и взрослый сын и попытались выпроводить обвиняемого в коридор общежития, тот ударил ножом. Муж женщины скончался на месте, а сын получил тяжкие телесные повреждения по признаку опасности для жизни.



После этого мужчина вышел из общежития на проезжую часть улицы и стал беспричинно бить ногой и ножом по мимо проезжающим автомобилям, повредив элементы кузова двух из них.



Вскоре его задержали ехавшие по маршруту патрулирования сотрудники Департамента охраны МВД.



В Генпрокуратуре сообщили, что из проведенных по делу экспертных исследований следует, что обвиняемый на момент совершения преступлений мог осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий и руководить ими.



Уголовное дело находилось в производстве главного следственного управления Следственного комитета.



Примененную ранее в отношении обвиняемого меру пресечения в виде заключения под стражу заместитель генпрокурора, направляя дело в суд, оставил прежней. −0-