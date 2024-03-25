Милиционеры помешали курьеру перевести деньги телефонным мошенникам

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Милиционеры задержали курьера телефонных аферистов, помешав ему перевести деньги двух обманутых пенсионерок куратору. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве внутренних дел.



В милицию обратилась 84-летняя жительница Брестского района, которая попалась на уловку телефонных мошенников. Пенсионерка поверила лжеследователю, который по телефону рассказал: ее внучка стала виновницей ДТП, для освобождения от уголовной ответственности необходима крупная сумма. Женщина передала более $2 тыс. водителю такси.



В этот же день в аналогичную ситуацию попала и 82-летняя брестчанка: она передала таксисту пакет с вещами и деньгами в сумме более Br6 тыс. в эквиваленте.



Сотрудники уголовного розыска областного УВД совместно с коллегами из Брестского и Ленинского РОВД оперативно установили водителя и задержали с поличным курьера, принявшего обе посылки. Злоумышленником оказался 39-летний местный житель, который нашел объявление о подработке в интернете. Перевести деньги куратору задержанный не успел. Их вернут потерпевшим.



Следователи возбудили уголовное дело за мошенничество.



Милиция напоминает, что курьеры аферистов наравне с другими участниками преступных схем несут уголовную ответственность и обязаны возмещать причиненный ущерб.