В Ростовской области отразили ракетную атаку, сообщил губернатор Василий Голубев в своем телеграм-канале.
«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена. По предварительным данным, обломки ракет упали в поле, повреждения объектов не зафиксировано. Пострадавших нет. Информация уточняется», — написал он.
Глава администрации Новочеркасска Юрий Лысенко в 15:50 мск сообщил в телеграм-канале, что «около 15 минут назад» в городе прозвучали два взрыва. «Специалисты уже выясняют их источник. Повреждений и происшествий не зарегистрировано», — заявил он.
Минобороны России сообщило, что над Ростовской областью в районе 15:30 мск дежурные средства ПВО уничтожили две зенитные управляемые ракеты С-200.
Местное издание RostovGazeta писало, что в редакцию с 15:10 мск поступали сообщения о звуках, похожих на взрывы, от жителей Ростова, Батайска и Аксая. В Ростове из-за взрывов сработала сигнализация у машин.
В ночь на 25 марта над Ростовской областью сбили 11 беспилотников, доложило Минобороны. Голубев сообщал о пожаре на трансформаторной подстанции Новочеркасской ГРЭС, из-за чего автоматически отключились Тихорецкая и Ростовская высоковольтные линии (330 кВ).
Подачу питания для потребителей вскоре восстановили, но из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС. Никто не пострадал, а причины произошедшего еще уточнялись, говорилось в сообщении Голубева. «На данный момент в работе находится три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования», — сообщил оператор электростанции ОГК-2.