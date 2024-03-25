В Ростовской области отразили ракетную атаку

Подачу питания для потребителей вскоре восстановили, но из эксплуатации временно выведено два энергоблока ГРЭС. Никто не пострадал, а причины произошедшего еще уточнялись, говорилось в сообщении Голубева. «На данный момент в работе находится три энергоблока Новочеркасской ГРЭС. Пострадавших нет. Проводится оценка оборудования», — сообщил оператор электростанции ОГК-2.