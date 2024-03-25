Губернатор Голубев рассказал о работе средств ПВО над Ростовской областью

Донской губернатор Василий Голубев рассказал о работе средств ПВО над Ростовской областью. Об этом он сообщил в своём микроблоге.
Напомним, 25 марта около 15.30 как минимум два громких звука услышали жители Ростова, Батайска, Новочеркасска, Аксайского района. В небе появился, по сообщениям очевидцев, инверсионный след.
«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена», — заявил глава региона.
Он добавил, что обломки сбитых ракет упали в поле. На земле повреждений нет. Никто не пострадал.
А ранее над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников.