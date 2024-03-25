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Губернатор Голубев рассказал о работе средств ПВО над Ростовской областью

Жители слышали как минимум два громких звука.

Донской губернатор Василий Голубев рассказал о работе средств ПВО над Ростовской областью. Об этом он сообщил в своём микроблоге.

Напомним, 25 марта около 15.30 как минимум два громких звука услышали жители Ростова, Батайска, Новочеркасска, Аксайского района. В небе появился, по сообщениям очевидцев, инверсионный след.

«Подразделения ПВО отработали по воздушным целям в небе между Новочеркасском и Батайском. Вражеская ракетная атака успешно отражена», — заявил глава региона.

Он добавил, что обломки сбитых ракет упали в поле. На земле повреждений нет. Никто не пострадал.

А ранее над Ростовской областью сбили 11 украинских беспилотников.