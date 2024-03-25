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Стало известно, что Шилово в Воронеже «обесточил» истребитель

Воронежцам рассказали, по какой причине в воскресенье целый микрорайон города остался без воды и электричества. Как ранее уже сообщал «МК в Воронеже», накануне вечером жители Шилово остались без электричества — а как следствие, без воды и связи. Микрорайон утонул в кромешной тьме.

Чтобы восстановить электроснабжение, бригадам специалистов потребовалось 13 часов. А в понедельник, 25 марта, стало известно, что «виновником торжества» стал истребитель СУ. Видео, снятое по всей видимости местными рыбаками, опубликовали в Телегам-канале «Мой и твой Воронеж». На нем видно, как мужчины рыбачат, и буквально над их головами пролетает истребитель. Поскольку, он летел слишком низко, то уклоняясь от стаи птиц, оборвал провода ЛЭП.

Мужчины на видео увидели, что все заискрилось, и оживленно обсуждали произошедшее.

В свою очередь летчики бомбардировочного полка попросили прощения у всех жителей Шилово, которые остались без света и воды, и пообещали больше не влетать в провода.