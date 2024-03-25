Стало известно, что Шилово в Воронеже «обесточил» истребитель

Чтобы восстановить электроснабжение, бригадам специалистов потребовалось 13 часов. А в понедельник, 25 марта, стало известно, что «виновником торжества» стал истребитель СУ. Видео, снятое по всей видимости местными рыбаками, опубликовали в Телегам-канале «Мой и твой Воронеж». На нем видно, как мужчины рыбачат, и буквально над их головами пролетает истребитель. Поскольку, он летел слишком низко, то уклоняясь от стаи птиц, оборвал провода ЛЭП.