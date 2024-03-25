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ПВО сбила две ракеты С-200 над Ростовской областью

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Российские средства ПВО уничтожили две украинские зенитные управляемые ракеты С-200 над Ростовской областью, сообщили в Минобороны РФ.

Источник: © РИА Новости

«Двадцать пятого марта около 15.30 мск пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку переоборудованными для поражения наземных целей зенитными ракетами С-200 по объектам на территории Российской Федерации. Дежурными средствами ПВО две зенитные управляемые ракеты С-200 уничтожены над территорией Ростовской области», — говорится в сообщении.