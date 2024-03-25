Еще одна страна начнет выдавать осужденных Казахстану

«Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане», — сообщили в Генпрокуратуре.