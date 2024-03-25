Еще одна страна начнет выдавать осужденных Казахстану

Соглашение подписано генеральным прокурором Казахстана Бериком Асыловым и министром иностранных дел Кипра Константиносом Комбосом.
«Данный международный документ позволит казахстанским гражданам, в случае их осуждения за преступления к лишению свободы на Кипре, отбывать назначенное наказание у нас в стране. Это, в свою очередь, создаст благоприятные условия для реабилитации и интеграции осужденных в обществе их гражданской принадлежности. Такую же возможность получат и граждане Кипра, в случае их осуждения в Казахстане», — сообщили в Генпрокуратуре.
Заключение международных соглашений такого рода обусловлено требованиями статьи 11 Конституции Казахстана, в соответствии с которой государство гарантирует своим гражданам защиту и покровительство за его пределами. Как отметили в прокуратуре, Кипр стал очередной европейской страной, с которой у Казахстана создана вся необходимая международно-правовая база для сотрудничества в области борьбы с преступностью, обеспечения законности и правопорядка, а также защиты основополагающих прав и свобод граждан.
Напомним, что осенью прошлого года Казахстан ратифицировал договор с Кипром о помощи по уголовным делам.