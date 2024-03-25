Посетителей ТЦ «Пассаж» эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании

К слову, накануне в городе на Неве эвакуировали также посетителей и сотрудников торгового комплекса «Лондон Молл» в Невском районе. Выяснилось, что 18-летний студент одного из городских вузов сделал тревожный звонок, во время которого заявил, что в ресторане быстрого питания заложено взрывчатое устройство. На место тут же приехали медики, пожарные, полицейские, следователи и саперы. Ничего опасного на месте специалисты не нашли. Однако подозреваемого в злой шутке уже задержали.