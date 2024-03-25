Посетителей ТЦ «Пассаж» эвакуировали из-за анонимного звонка о минировании

День для некоторых шопоголиков в Петербурге начался вовсе не с приятных покупок. Так, посетителям «Пассаж» на Невском проспекте пришлось срочно покидать любимые магазины. Выяснилось, что в торговый центр поступил звонок о минировании. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на администрацию «Пассажа».
— Примерно с половины третьего дня эвакуированы все арендаторы и посетители. На место вызваны специальные службы, включая кинологов, — сообщила собеседница агентства.
К слову, накануне в городе на Неве эвакуировали также посетителей и сотрудников торгового комплекса «Лондон Молл» в Невском районе. Выяснилось, что 18-летний студент одного из городских вузов сделал тревожный звонок, во время которого заявил, что в ресторане быстрого питания заложено взрывчатое устройство. На место тут же приехали медики, пожарные, полицейские, следователи и саперы. Ничего опасного на месте специалисты не нашли. Однако подозреваемого в злой шутке уже задержали.