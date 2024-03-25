В Могилеве семейную пару задержали за кражу

25 марта, Могилев /Корр. БЕЛТА/. В Могилеве семейная пара задержана за кражу, сообщили БЕЛТА в УВД Могилевского облисполкома.



В Октябрьский РОВД с заявлением о пропаже имущества из подвального помещения обратился 52-летний могилевчанин. Сумма ущерба составила более Br1,6 тыс.



По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали семейную пару — 34-летнего мужчину и его 32-летнюю супругу. Установлено, что обратившийся в милицию мужчина делал ремонт в своей квартире. На время работ он перенес вещи в подвал для хранения. Подозреваемые без труда проникли туда, так как запирающие устройства находились в неисправном состоянии. На протяжении нескольких дней семейная пара выносила чужое имущество, которое сбывала на пункты приема металлолома и ломбарды, а кое-что они оставили себе.



В отношении задержанных возбуждено уголовное дело.