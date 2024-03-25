«Усилили охрану, подозрительных людей досматривают»: в воронежских ТЦ ужесточили меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. Они начали стрельбу в холле, а потом и в зале по людям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». Также террористы разлили легковоспламеняющуюся жидкость и устроили пожар. Погибли 137 человек, 62 из них удалось опознать. Еще 180 получили огнестрельные ранения и травмы на пожаре. Четырех исполнителей теракта задержали в Брянской области на границе с Украиной. Один из них признался, что за массовые убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.