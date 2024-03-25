«Усилили охрану, подозрительных людей досматривают»: в воронежских ТЦ ужесточили меры безопасности из-за теракта в Подмосковье

В администрации воронежских торговых центров рассказали, какие меры безопасности предпринимают в связи с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле», совершенном вечером в пятницу, 22 марта.
В ТРЦ «Арена» сообщили, что вдвое увеличили количество охранников. А также еще раз проверили работу системы оповещения, разблокировки дверей, состояние эвакуационных выходов. У охранников есть металлоискатели, с ними провели дополнительный инструктаж. У сотрудников ЧОП, охраняющего «Арену», есть возможность в случае ЧП взять оружие в специально отведенном для него помещении. В ТРЦ уверяют, что экстренные кнопки, по которым можно вызвать полицию и Росгвардию, находятся в рабочем состоянии, и их немало.
Также в «Арене» добавили, что посетителей, которые охране показались подозрительными, могут попросить открыть сумки и пройти проверку металлодетектором.
— Как правило, люди сейчас на это нормально реагируют, — отметили в торговом центре.
В администрации ТРЦ «Максимир» заявили, что достигли договоренности с местным отделом полиции об организации стационарного поста у входа. На нем дежурят два сотрудника МВД. При этом они не сидят на месте, а периодически совершают обход территории самого торгового центра и возле него.
— Сотрудники обслуживающего нас ЧОПа и администрации перешли на усиленный режим работы. Он предусматривает, в частности, увеличение числа охранников. Они находятся на постах на всех четырех входах и при необходимости могут попросить посетителя пройти осмотр с помощью металлодетектора. Кроме того, у каждого работник ЧОП есть возможность в любой момент нажать тревожную кнопку, вызывающую сотрудников полиции и Росгвардии, — добавили в администрации торгового центра.
В администрации «Максимира» добавили, что в понедельник, 25 марта, всю территорию ТРЦ обследовали полицейские со служебной собакой.
Ранее в Центре галереи Чижова сообщили, что провели внеплановую проверку систем безопасности и оповещения, а также дополнительный инструктаж охранников и администраторов, усилили контроль за входными группами. Кроме того, территорию ТЦ регулярно проверяют кинологи со служебными собаками.
В остальных крупных торговых центрах подробно о дополнительных мерах безопасности пока не информировали. В ТРЦ «Московский проспект» и «Град», относящихся к Группе компаний Хамина, у нас попросили официальный запрос. В некоторых других просто не ответили на звонок. А в «Солнечном рае» заявили, что никаких комментариев по поводу усиления мер безопасности давать не будут.
Напомним, вечером 22 марта в подмосковный концертный зал «Крокус Сити Холл» ворвались террористы. Они начали стрельбу в холле, а потом и в зале по людям, пришедшим на концерт рок-группы «Пикник». Также террористы разлили легковоспламеняющуюся жидкость и устроили пожар. Погибли 137 человек, 62 из них удалось опознать. Еще 180 получили огнестрельные ранения и травмы на пожаре. Четырех исполнителей теракта задержали в Брянской области на границе с Украиной. Один из них признался, что за массовые убийства ему обещали заплатить 500 тысяч рублей.
22 марта в «Крокус Сити Холле» проходил чемпионат и первенство России по танцевальному спорту, были там и участники соревнований из Воронежской области. К счастью, они успели уехать еще до нападения террористов.
В Воронежской области в связи с терактом в Подмосковье усилили контроль за общественным транспортом. Что касается образовательных учреждений, то школьники 23 марта были на дистанте, а с 25-го у них начались каникулы. Вузы и дошкольные учреждения сейчас вернулись к обычному режиму работы, однако усилены меры безопасности. Также ужесточен досмотр пассажиров на железнодорожных вокзалах.
Жители Воронежской области близко к сердцу приняли ужасную трагедию в Подмосковье. Стихийные мемориалы, куда несут цветы и мягкие игрушки, устроили в Воронеже на месте массовой гибели детей во время варварской фашистской бомбардировки в 1942 году (туда на выходных возложили букеты и футболисты «Факела») на улице Театральной, у Памятника Славы, а также в Россоши.
В Воронеже люди несут игрушки к стихийному мемориалу на улице Театральной. предоставлено управлением информации мэрии Воронежа. Стихийный мемориал в Россоши. администрации Россоши.
Наши земляки присоединились к всероссийской акции памяти «Журавли». А второклассник из Новоусманского района Витя Шивяков написал трогательные стихи, посвященные жертвам теракта.