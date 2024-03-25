Почти 500 медиков Подмосковья дополнительно привлекли для помощи пострадавшим в «Крокусе»

«В срочном порядке мы развернули 390 коек в семи больницах Подмосковья — в Красногорске, Химках, Одинцове, Долгопрудном, Лобне, Истре и Подольске, чтобы оказать медицинскую помощь всем, кому она может потребоваться. Кроме того, на работу дополнительно прибыли 245 врачей и 239 фельдшеров и медицинских сестер. Хочу отметить, что в основном наши медики прибывали на свои рабочие места не по вызову, а по зову сердца, увидев страшные новости происходящем в “Крокусе”», — привели в тексте слова министра здравоохранения региона Алексея Сапанюка.