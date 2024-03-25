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Пожар случился в одном из паркингов Астаны (видео)

В воскресенье, 25 марта, в пятиэтажном крытом паркинге в столице случился пожар — возгорание произошло в кладовке, передает NUR.KZ со ссылкой МЧС РК.

Источник: Nur.kz

Как сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале, задымление произошло на первом этаже пятиэтажного крытого паркинга. Прибывшие пожарные установили, что предварительно возгорание произошло в кладовке.

«На данный момент на месте задействовано 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны. На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.

Что делать при пожаре?

На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. О них — ниже: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;

уходите от огня;

не пользуйтесь лифтом;

не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;

не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.

Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.