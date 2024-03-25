Пожар случился в одном из паркингов Астаны (видео)

Как сообщает МЧС в своем официальном Telegram-канале, задымление произошло на первом этаже пятиэтажного крытого паркинга. Прибывшие пожарные установили, что предварительно возгорание произошло в кладовке.
«На данный момент на месте задействовано 63 человека личного состава и 13 единиц техники ДЧС Астаны. На месте развернут оперативный штаб по тушению пожара. Причина пожара устанавливается», — говорится в сообщении ведомства.
Что делать при пожаре?
На официальном сайте «Электронного правительства» даны рекомендации по поведению во время пожара. О них — ниже: закройте рот и нос любой тканью, лучше влажной;
уходите от огня;
не пользуйтесь лифтом;
не бейте окна, чтобы не допускать доступа лишнего кислорода;
не тушите водой легковоспламеняющиеся жидкости (бензин, керосин) и подключенные электроприборы.
Кроме того, важно сразу сообщить о возгорании в пожарную службу, набрав «101», или в службу спасения, набрав «112». Дозвонившись, сообщите диспетчеру следующие данные: адрес пожара или возгорания; объект возгорания (во дворе, в квартире, на складе и так далее); предмет возгорания (телевизор, мебель и так далее); при необходимости — номер подъезда, квартиры, этажность здания и этаж возгорания, откуда удобнее подъехать, коды входа на территорию и так далее; свою фамилию и телефон.