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Хинштейн: ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что у частной охранной организации (ЧОО) «Крокус Профи», которая работала в «Крокус Сити Холле», было оружие, но охрана несла службу без него. Он уточнил, что закон не обязывает выставлять вооруженные посты на массовых мероприятиях.

Источник: РИА "Новости"

«По закону — частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие», — написал депутат в своем Telegram-канале.

Александр Хинштейн добавил, что охрана «Крокуса» не доставала оружие из специального помещения, где оно хранится. Он предложил ввести закон, который обяжет охранять торговые центры с использованием оружия. По его словам, депутаты уже начали прорабатывать инициативу.

Ранее о предложении размещения вооруженной охраны на входе в торговые центры рассказали «Известиям» представители власти и бизнеса. К охране могут привлечь полицию, ЧОПы и Росгвардию.

22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел терракт, в результате которого, по последним данным, погибли 137 человек. ФСБ сообщало о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых террористов. Их арестовали до 22 мая.