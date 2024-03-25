Хинштейн: ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

Депутат Госдумы Александр Хинштейн сообщил, что у частной охранной организации (ЧОО) «Крокус Профи», которая работала в «Крокус Сити Холле», было оружие, но охрана несла службу без него. Он уточнил, что закон не обязывает выставлять вооруженные посты на массовых мероприятиях.