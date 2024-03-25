Хинштейн: ЧОП не выдал охранникам в «Крокусе» положенное оружие

«По закону — частные охранные организации (ЧОО) сегодня не должны выставлять вооруженные посты на объектах массового пребывания. Закон лишь обязывает ЧОО, охраняющие такие объекты, иметь в своем арсенале служебное оружие», — написал депутат в своем Telegram-канале.
Александр Хинштейн добавил, что охрана «Крокуса» не доставала оружие из специального помещения, где оно хранится. Он предложил ввести закон, который обяжет охранять торговые центры с использованием оружия. По его словам, депутаты уже начали прорабатывать инициативу.
Ранее о предложении размещения вооруженной охраны на входе в торговые центры рассказали «Известиям» представители власти и бизнеса. К охране могут привлечь полицию, ЧОПы и Росгвардию.
22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел терракт, в результате которого, по последним данным, погибли 137 человек. ФСБ сообщало о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых террористов. Их арестовали до 22 мая.