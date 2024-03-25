Пенсионерке из Волгограда выписали штраф за поджог дымовой шашки на УИК

«Она привлечена к административной ответственности по ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании), с назначением административного наказания в виде штрафа в размере две тысячи рублей», — сообщила Вальковская.