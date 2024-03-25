Пенсионерке из Волгограда выписали штраф за поджог дымовой шашки на УИК

Ранее полиция сообщала, что 15 марта в Волгограде 76-летняя местная жительница в кабинке для голосования на избирательном участке в Ворошиловском районе города зажгла дымовую шашку.
По данным суда, административное дело в отношении пенсионерки, пытавшейся сорвать процесс голосования на выборах президента России, было направлено в судебный участок № 76 Ворошиловского района Волгограда. В понедельник материал был рассмотрен мировым судьей.
«Она привлечена к административной ответственности по ст. 5.69 КоАП РФ (вмешательство в осуществление избирательной комиссией, комиссией референдума полномочий, установленных законодательством о выборах и референдумах, либо создание помех участию избирателей, участников референдума, участников общероссийского голосования в голосовании), с назначением административного наказания в виде штрафа в размере две тысячи рублей», — сообщила Вальковская.
Отмечается, что это минимальный размер штрафа, который предусматривается данной статьей.
Президентские выборы в России проходили с 15 по 17 марта. Глава ЦИК России Элла Памфилова на заседании в четверг озвучила официальные итоги голосования: Владимир Путин набрал 87,28% голосов, Николай Харитонов — 4,31%, Владислав Даванков — 3,85%, Леонид Слуцкий — 3,20%. Явка составила 77,44% — это рекордно высокий показатель в новейшей истории России.