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Воронежский губернатор поручил ввести особый противопожарный режим 30 марта

По словам губернатора, на ландшафтах обстановка становится опасной.

Губернатор Александр Гусев поручил ввести особый противопожарный режим раньше запланированной даты, сообщили в пресс-службе правительства.

Глава региона предложил не ждать 15 апреля и ввести режим с 30 марта.

«Погода обещает 20-градусное тепло уже в конце этой недели. Понятно, что в лесах еще где-то снежный покров есть, где-то сыро, но на ландшафтах все уже становится опасным. Плюс начнут сейчас готовить огороды и прочее, прочее. Давайте, наверное, все-таки введем его раньше, как мы с вами делали», — сказал Александр Гусев.

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