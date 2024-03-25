Воронежский губернатор поручил ввести особый противопожарный режим 30 марта

Глава региона предложил не ждать 15 апреля и ввести режим с 30 марта.



«Погода обещает 20-градусное тепло уже в конце этой недели. Понятно, что в лесах еще где-то снежный покров есть, где-то сыро, но на ландшафтах все уже становится опасным. Плюс начнут сейчас готовить огороды и прочее, прочее. Давайте, наверное, все-таки введем его раньше, как мы с вами делали», — сказал Александр Гусев.