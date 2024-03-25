Учителя музыки, пристававшего к своей ученице, осудили на восемь лет заключения

Суд проходил в закрытом режиме. 67-летнего пенсионера признали виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 119 (Насильственное удовлетворение половой потребности в противоестественной форме) Уголовного кодекса.
Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Наказание он будет отбывать в колонии общего режима.
Напомним, об этом случае стало известно в августе прошлого года. О нем проекту Nemolchi рассказала мама 12-летней девочки. Она сообщила, что преподаватель музыки на пенсии Александр Султанов, с которым ее дочка занималась два года, развращал несовершеннолетнюю, а в последний раз чуть не изнасиловал.
Ранее мы сообщали, что в Ташкенте на три года тюрьмы осудили мужчину, который совершал развратные действия в отношении несовершеннолетней.