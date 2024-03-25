В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Всего были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Последних задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. В МВД России уточнили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами. Четырех обвиняемых в теракте отправили под арест на 1 месяц и 28 суток, до 22 мая. Заседания в Басманном суде Москвы прошли вечером 24 марта.