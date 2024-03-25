В суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Уточняется, что поступило еще три материала в отношении обвиняемых Исломова Аминчона Исроиловича, Исломова Диловара Исроиловича, а также подозреваемого Исломова Исроила Ибрагимовича.
Они проходят по пункту «б» ч. 3 ст. 205 УК РФ (совершение террористического акта, повлекшего умышленное причинение смерти человеку).
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 137 человек, количество пострадавших достигло 182. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего были задержаны 11 человек, в том числе четыре террориста, непосредственно участвовавших в нападении. Последних задержали в Брянской области с разницей в несколько часов. В МВД России уточнили, что четверо подозреваемых в совершении теракта являются иностранными гражданами. Четырех обвиняемых в теракте отправили под арест на 1 месяц и 28 суток, до 22 мая. Заседания в Басманном суде Москвы прошли вечером 24 марта.