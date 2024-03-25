В Ростовской области раненный лебедь упал на голову прохожего

Случай произошел 24 марта вблизи города Гуково в хуторе Нижняя Ковалевка.
Птица зацепилась за электрические провода и упала прямо ему на голову мужчине. Лебедь получил ожог.
Местный житель решил помочь птице. Он поместил птицу в картонную коробку и привез в Гуково и передал ее волонтером. Лебедь был в тяжелом состоянии, ему была необходима операция. Птицу отправили в Южный парк «Малинки» для дальнейшего лечения.
— У лебедя диагностирован полный перелом плечевой кости правого крыла и внутрисуставной перелом правой тазовой конечности. Нам удалось вернуть крыло в правильное положение и зафиксировать, суставной перелом правой лапы — сустав мы вправили, — рассказала Анна Борботько, ветеринарный ассистент Южного парка птиц «Малинки».
В парке птице дали имя Шипун, потому что лебедь постоянно шипел и не давался в руки ветеринарам.
Врачи пока не дают никакие прогнозы, ведь птица получила серьезные повреждения. Сейчас лебедь больше времени проводит в водоеме, потому что это помогает ему поддерживать сломанное крыло и уменьшает нагрузку на поврежденную лапу.