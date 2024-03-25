Шесть человек пострадали в ДТП в Брестской области за неделю

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Брестской области за прошедшую неделю произошло шесть ДТП, в результате которых шесть человек получили травмы различной степени тяжести. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



За нарушение ПДД к административной ответственности привлечены 359 пешеходов, 31 из них находился в нетрезвом состоянии, 89 передвигались в темное время суток без светоотражающих элементов. За непредоставление преимущества в движении пешеходам к ответственности привлечены 186 водителей. Также сотрудники ГАИ задержали за управление транспортным средством в состоянии опьянения 23 автомобилиста и 87 бесправников.



За выходные дни на территории юго-западного региона произошло два дорожно-транспортных происшествия, в результате которых два человека получили травмы различной степени тяжести. −0-