Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.