Спасатели МЧС разобрали более 90% обрушившихся конструкций «Крокуса»

«Наиболее сложный участок — это завал на балконе зрительного зала», — уточняется в сообщении в Telegram-канале министерства.
Разбор металлических конструкций и их вывоз проводятся при помощи строительного комплекса. Кинологические расчеты обследуют каждый метр завала.
Всего в работах задействовано более 150 специалистов МЧС РФ и 30 единиц спасательной техники.
«Аварийно-спасательные работы продолжаются», — сообщили в ведомстве.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 137 человек, количество пострадавших достигло 182. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта в «Крокус Сити Холле» преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами, они заключены под стражу до 22 мая. Позже в суд поступили дела еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе».