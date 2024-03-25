Выбрал небезопасную скорость и не справился с управлением: в Барановичском районе пострадал водитель

25 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Барановичском районе водитель, выбрав небезопасную скорость движения, стал виновником ДТП, в котором сам и пострадал. Об этом БЕЛТА сообщили в УГАИ УВД Брестского облисполкома.



23 марта около 12.40 51-летний житель Барановичского района за рулем авто Lada двигался по дороге Н274 Барановичи-Утес-подъезд к автодороге Р43 в деревне Богуши.



По предварительной информации, на 17-м км указанной дороги автомобилист выбрал небезопасную скорость движения, в результате чего не справился с управлением, совершил наезд на барьерное ограждение, выехал на правую по ходу движения обочину, где совершил столкновение со стоящим автомобилем Volkswagen.



В результате ДТП водитель Lada получил травмы и был госпитализирован. По факту ДТП проводится проверка.



В ГАИ напомнили, что безопасная скорость — это скорость движения, которая помогает водителю контролировать свое транспортное средство, своевременно замечать опасные ситуации и принимать необходимые меры для их предотвращения. «Каждый водитель должен помнить, что скорость — это не только возможность оперативно добираться до места назначения, но и ответственность за свою жизнь и жизни других участников дорожного движения», — заметили в Госавтоинспекции.