Вынесен приговор эксглаве сельхозпредприятия за сокрытие падежа более 1000 коров

Как сообщает служба информации прокуратуры Могилевской области, обвиняемый, достоверно зная о фактах падежа скота, давал указания подчиненным — заведующим ферм — составлять подложные документы о реализации КРС, в том числе мяса и субпродуктов, полученных от убоя.
Аналогичным образом скрывался падеж животных путем их продажи без оформления документов и внесения недостоверной информации о поголовье и движении КРС в ежемесячные отчеты по фермам.
«Противоправные действия повлекли искажение данных государственной статистической отчетности», — говорится в сообщении.
В общем с сентября 2019 года по апрель 2022 года были скрыты данные о «непроизводительном выбытии и реализации более 1000 голов сельхозживотных».
Мотив, которым руководствовался директор, — создать видимость эффективного руководства и благоприятной экономической обстановки в хозяйстве, избежать привлечения к дисциплинарной ответственности.
В итоге суд Глусского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст. 426, ч.ч.5, 6 ст. 72 Уголовного кодекса Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 350 базовых величин (14 тысяч рублей). Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.
Кроме того, обвиняемый в пользу предприятия АПК обязан возместить причиненный преступлением ущерб в сумме более 135 тысяч рублей.
Приговор не вступил в законную силу, может быть обжалован и опротестован в апелляционном порядке.