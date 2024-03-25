Вынесен приговор эксглаве сельхозпредприятия за сокрытие падежа более 1000 коров

В итоге суд Глусского района постановил обвинительный приговор. На основании ч.3 ст. 426, ч.ч.5, 6 ст. 72 Уголовного кодекса Беларуси обвиняемому назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3 года со штрафом в размере 350 базовых величин (14 тысяч рублей). Также ему запрещено занимать должности, связанные с выполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных обязанностей, на срок 5 лет.