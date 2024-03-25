Посетителей эвакуировали из ТРК «Пик» в центре Петербурга

В администрации комплекса на вопрос о происшествии SPB.KP.RU не ответили. Сразу после в Сети появились видео из ТЦ «Толстой сквер», расположенного на улице Льва Толстого, неподалеку от станции метро Петроградская. Вышедшие из здания люди, судя по ролику, столпились напротив. Причины эвакуации неизвестны. SPB.KP.RU следит за происходящим.