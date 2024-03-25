Посетителей эвакуировали из ТРК «Пик» в центре Петербурга

В Петербурге 25 марта из нескольких крупных торговых центров эвакуировали посетителей. Сначала прервать шопинг пришлось гостям «Пассажа» на Невском проспекте из-за звонка о лжеминировании. Потом в социальных сетях появилась информация, что жители спешно покидают «Пик» на Сенной.
— Очевидцы сообщают об эвакуации из ТЦ «Пик». Рядом дежурят медики скорой помощи, реанимация и ДПС, — передает телеграм-канал «Piter map».
В администрации комплекса на вопрос о происшествии SPB.KP.RU не ответили. Сразу после в Сети появились видео из ТЦ «Толстой сквер», расположенного на улице Льва Толстого, неподалеку от станции метро Петроградская. Вышедшие из здания люди, судя по ролику, столпились напротив. Причины эвакуации неизвестны. SPB.KP.RU следит за происходящим.
Ранее полиция начала искать стрелка и одного из зачинщиков пьяной драки у ТЦ «Пик» на Сенной площади.