Региональные власти подтвердили гибель трёх человек при пожаре на траулере «Капитан Лобанов»

«Мощность увеличилась практически в два раза, грузоподъёмность — в три, а сохранность — раз в пять. Это уже совсем другое современное судно. Пойманная рыба помещается в воду и хранится до трёх суток без потери качества. Это самый эффективный способ сохранения улова», — рассказывал учредитель группы компаний «Марфиш» Николай Нечай во время спуска судна на воду.