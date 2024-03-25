Региональные власти подтвердили гибель трёх человек при пожаре на траулере «Капитан Лобанов»

При пожаре на траулере «Капитан Лобанов» в Калининградской области погибло три человека. Об этом сообщил глава пресс-службы регионального правительства Дмитрий Лысков.
«По уточнённой сегодня информации, на траулере “Капитан Лобанов” погибло три человека, один пострадавший по-прежнему в тяжёлом состоянии, ещё трое моряков выписано на амбулаторное лечение, их жизни ничего не угрожает», — рассказал Лысков.
Он добавил, что власти выплатят семьям погибших по одному миллиону рублей, пострадавшим — по 500 тысяч. Кроме того, Минсельхоз региона окажет предприятию-собственнику повреждённого судна всю необходимую поддержку.
О пожаре на борту траулера «Капитан Лобанов» сообщили 19 марта. Власти отметили, что инцидент случился «в результате внештатной ситуации на борту». Изначально рассказывали, что на траулере погиб один человек, ещё четверо членов экипажа пострадали. При этом некоторые СМИ сообщали о смерти трёх моряков. В правительстве эту информацию не подтверждали.
В 2021 году малый рыболовецкий траулер «Капитан Лобанов» частично затонул рядом с берегом в Светлом. Это произошло, когда судно поднимали на берег для технического осмотра. Тогда никто не пострадал.
Рыбопромысловое судно «Капитан Лобанов» спустили на воду на Межколхозной производственной базе в Светлом в 2017 году. Советский траулер 1970-х годов приобрели за три миллиона рублей и модернизировали. Его перестройка обошлась в 120 миллионов рублей.
«Мощность увеличилась практически в два раза, грузоподъёмность — в три, а сохранность — раз в пять. Это уже совсем другое современное судно. Пойманная рыба помещается в воду и хранится до трёх суток без потери качества. Это самый эффективный способ сохранения улова», — рассказывал учредитель группы компаний «Марфиш» Николай Нечай во время спуска судна на воду.