В Челябинске скончался студент, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

«В квартире на четвёртом этаже при самогоноварении в ванной комнате произошёл хлопок паров спирта, без последующего горения, — рассказали тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. — В результате хлопка повреждены входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены. Эвакуация жильцов дома не проводилась».