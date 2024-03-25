В Челябинске скончался студент, пострадавший от взрыва самогонного аппарата

22 марта в Челябинске скончался студент ЧелГУ, пострадавший от взрыва самогонного аппарата. Об этом сообщила пресс-служба вуза.
«Никита Коляда учился на математическом факультете, — уточнили в вузе. — Он был обаятельным, общительным, жизнерадостным парнем. И таким навсегда останется в наших сердцах».
Страшный инцидент случился ночью 12 марта в многоквартирном доме на улице Захаренко, 1 В. Взрывной волной выбило окна и повредило дверь.
«В квартире на четвёртом этаже при самогоноварении в ванной комнате произошёл хлопок паров спирта, без последующего горения, — рассказали тогда в пресс-службе регионального ГУ МЧС России. — В результате хлопка повреждены входная металлическая дверь и остекление квартиры на обе стороны, несущие конструкции не повреждены. Эвакуация жильцов дома не проводилась».
В ту ночь 22-летнего Никиту со множественными ожогами увезли в одну из городских больниц. 10 дней врачи боролись за его жизнь. Однако спасти парня не удалось.