Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Уточняется, что Исроила, Аминчона и Диловара Исломовых заключили под стражу до 22 мая. Рассмотрение ходатайств следствия проходило в закрытом режиме ради безопасности участников процесса.
Судя по общим фамилиям и отчествам, речь идет об отце и двух его сыновьях.
Отмечается, что Диловар Исломов — уроженец Душанбе, имеет российское гражданство. Он родился в 1999 году, работал таксистом. По данным СК, один из арестованных накануне исполнителей теракта Шамсидин Фаридуни вовлек Диловара Исломова в состав преступной группы не позднее 11 марта 2024 года.
Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен. Сам Диловар проживал в Тверском регионе.
В свою очередь, Аминчона Исломова вовлекли в состав преступной группы не позднее января 2024 года. На суде он заявил о своей невиновности.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы отправил их под арест до 22 мая.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.