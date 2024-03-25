Суд Москвы арестовал еще трех фигурантов дела о теракте в «Крокусе»

Как сообщил РИА Новости источник, знакомый с ситуацией, обвиняемый владел автомобилем Renault, на котором злоумышленники скрылись с места преступления, однако в феврале он его продал. При этом полис ОСАГО на машину так и остался у Исломова и не был переоформлен. Сам Диловар проживал в Тверском регионе.