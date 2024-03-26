Бывшая чиновница из Красноярска пойдёт под суд за махинации с землёй

Бывший заместитель руководителя департамента муниципального имущества попала под суд за махинации с землёй. Об этом рассказали в прокуратуре по Красноярскому краю.
По версии следствия, вся история началась, когда чиновнице поступило заявление о выкупе земли площадью 167 квадратных метров. Этот участок принадлежал к объектом федеральной собственности, о чём бывшему заместителю было достоверно известно из судебных решений по спорам с этой территорией.
Сделка состоялась, несмотря на то, что продажу государственной земли может осуществлять только орган федеральной власти. Участок был продан по льготной цене — всего 2,5% от кадастровой стоимости. В итоге государственная земля была продана без согласия федерального уровня за 2,7 миллиона рублей при стоимости в 107 миллионов.
По состоянию на 25 марта, все сделки оспариваются прокурором края в Арбитражном суде. Ведомство требует признать сделки недействительными, а землю вернуть в муниципальную собственность. Следующее судебное заседание отложено на 7 мая 2024 года.
Сама бывшая чиновница обвиняется не только в превышении должностных полномочий, но и во взяточничестве на 6,5 миллионов рублей. Следствие считает, что женщина брала взятки за отчуждение муниципального имущества по минимальной цене.