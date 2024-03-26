Бывшая чиновница из Красноярска пойдёт под суд за махинации с землёй

Сделка состоялась, несмотря на то, что продажу государственной земли может осуществлять только орган федеральной власти. Участок был продан по льготной цене — всего 2,5% от кадастровой стоимости. В итоге государственная земля была продана без согласия федерального уровня за 2,7 миллиона рублей при стоимости в 107 миллионов.