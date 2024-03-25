МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе»

По состоянию на 20.00 мск, в перечне числятся 95 фамилий.
Теракт в «Крокус Сити Холле»
Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.
По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.
Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».
Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.
В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.
Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.
Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.
Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.