Ричмонд
+14°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

МЧС опубликовало новый список погибших при теракте в «Крокусе»

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. МЧС обнародовало на сайте новый список погибших при теракте в «Крокус сити холле».

Источник: © РИА Новости

По состоянию на 20.00 мск, в перечне числятся 95 фамилий.

Теракт в «Крокус Сити Холле»

Нападение на концертный зал «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске произошло вечером 22 марта. Четыре человека ворвались в здание и начали расстреливать людей в упор. Также они устроили поджоги в нескольких местах.

По последним данным СК, погибли 137 человек, трое из которых — дети. Главред медиагруппы «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян сообщала, что число жертв выросло до 143. По информации Минздрава Подмосковья, в результате теракта пострадали 182 человека.

Уголовное дело возбудили по статье «Теракт».

Всех исполнителей задержали утром 23 марта в Брянской области. Ими оказались граждане Таджикистана Далерджон Мирзоев, Саидакрами Рачабализода, Шамсидин Фаридуни и Мухаммадсобир Файзов. Они двигались на машине в сторону украинской границы.

В ночь на понедельник Басманный суд Москвы арестовал их до 22 мая.

Сегодня под стражу заключили еще троих фигурантов дела — Исроила Исломова и двух его сыновей: Аминчона и Диловара.

Как сообщил Владимир Путин, всего по делу задержаны 11 человек. Четверо непосредственных участников нападения планировали скрыться на Украине.

Глава государства подчеркнул, что все исполнители, организаторы и заказчики этого преступления понесут наказание.

МЧС