СК РФ установил хронологию теракта в «Крокус Сити Холле»

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заявил, что совершившие теракт в «Крокус Сити Холле» 22 марта прибыли на место преступления в 19:58, а покинули место трагедии в 20:11.
«В Следственном комитете продолжается активная работа по расследованию уголовного дела о теракте в концертном зале “Крокус Сити Холл”. Следствием установлена полная хронология произошедших событий», — сообщил он Владимиру Путину в ходе совещания по ситуации вокруг теракта.
Руководитель ведомства уточнил, что для поджога злоумышленники использовали бензин для поджога концертного зала. Кроме того, по его словам, террористы, покидая место трагедии, сбили на машине семью с детьми.
Теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Неизвестные открыли огонь по посетителям, а потом подожгли здание. В рамках уголовного дела было задержано 11 человек, включая четверых исполнителей теракта.
Четверых обвиняемых в атаке отправили в СИЗО, а позднее суд арестовал еще троих подозреваемых в причастности к теракту. Общее число погибших в «Крокусе» на данный момент составляет 139 человек.