Число погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле» увеличилось до 139

Из общего числа погибших опознаны 75, от огнестрельных ранений погибли 40 человек, от пожара — 45 человек, двое скончались в лечебных учреждениях.
По словам вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, более 50 пострадавших в результате теракта, которые ранее были госпитализированы, выписаны. На стационарном лечении остаются 93 человека.
«Находятся на стационарном лечении 93 человека, в том числе пять детей», — отметила она в ходе совещания.
Голикова добавила, что в больницах в крайне тяжелом состоянии остаются девять пациентов, в том числе один ребенок, в тяжелом состоянии находятся 29 пациентов. Также 30 госпитализированных находятся в состоянии средней степени тяжести, состояние еще 25 пострадавших улучшилось, их могут выписать в ближайшие дни.
Амбулаторная помощь оказана 150 пациентам, но эта цифра может измениться, уточнила вице-премьер.
Владимир Путин в ходе совещания выразил соболезнования родным и близким погибших в результате теракта в «Крокусе», а также пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Кроме того, он поблагодарил тех, кто спасал людей и помогал пострадавшим, отметив, что российское общество показало пример подлинной сплоченности.
Стрельба в «Крокус Сити Холле» произошла 22 марта. В концертном зале должно было пройти выступление группы «Пикник». В здание ворвались неизвестные в камуфляже и устроили стрельбу. Также террористы подожгли концертный зал. В результате в здании разгорелся пожар площадью почти 13 тыс. кв. м, на следующий день открытое горение было ликвидировано.
Возбуждено уголовное дело по ст. 205 УК РФ («Террористический акт»). По последним данным, число жертв возросло до 139 человек, количество пострадавших достигло 182. В ФСБ России сообщили, что после совершения теракта преступники собирались пересечь границу РФ с Украиной, они имели соответствующие контакты на украинской стороне.
Всего было задержано 11 человек, в том числе четверо террористов, непосредственно участвовавших в нападении. Все четверо являются иностранными гражданами, они заключены под стражу до 22 мая.
Кроме того, арестовали еще трех фигурантов дела: Диловара, Исроила и Аминчона Исломовых, также до 22 мая.