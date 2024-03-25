Воробьев: поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» завершат 26 марта

«За завтрашний день будет полностью закончена поисковая операция, и каждый квадратный метр — и партер, и балкон, этаж, который выше, — будут разобраны», — сказал господин Воробьев на совещании с президентом России (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что спасатели продолжают работать в «Крокусе» беспрерывно. Губернатор также отметил роль авиации в тушении пожара, поскольку был риск распространения огня на соседние здания.
По словам Андрея Воробьева, центр помощи поступило более 2 тыс. звонков — большая их часть касалась поисков раненых и погибших. Он также добавил, что на счета помощи пострадавшим при теракте прошло 420 тыс. транзакций разной суммы. Перед этим на совещании вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что на помощь пострадавшим и семьям погибших собран почти 1 млрд руб.
Ранее сегодня ГУ МЧС по Московской области сообщило о ликвидации последствий пожара в «Крокус Сити Холле». Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций концертного комплекса.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Четверо террористов ворвались здание и открыли огонь по людям, после чего подожгли концертный зал. Глава СКР Александр Бастрыкин сообщал, что число погибших увеличилось до 139, раненых — до 182. 23 марта ФСБ сообщила о задержании 11 подозреваемых, включая 4 предполагаемых исполнителей теракта. Семеро из них арестованы до 22 мая.