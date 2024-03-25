Воробьев: поисковую операцию на месте теракта в «Крокусе» завершат 26 марта

По словам Андрея Воробьева, центр помощи поступило более 2 тыс. звонков — большая их часть касалась поисков раненых и погибших. Он также добавил, что на счета помощи пострадавшим при теракте прошло 420 тыс. транзакций разной суммы. Перед этим на совещании вице-премьер Татьяна Голикова сказала, что на помощь пострадавшим и семьям погибших собран почти 1 млрд руб.