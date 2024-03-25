Глава МЧС Куренков рассказал, почему не удалось потушить пожар в «Крокусе»

«Здание оборудовано было автоматической системой пожарной сигнализации, на момент пожара данная система сработала в штатном режиме», — сказал он на совещании с президентом РФ Владимиром Путиным (цитата по сайту Кремля). По словам министра, в систему автоматического пожаротушения «Крокуса» входили четыре роботизированных ствола и система программного управления.
МЧС в 18:40 мск ликвидировало последствия пожара в «Крокусе». Спасатели разобрали более 90% обрушившихся конструкций концертного комплекса.
Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в комплекс, расстреляли людей и подожгли здание. По последним данным, при теракте погибли 139 человек. Четверо предполагаемых террористов были арестованы в ночь на 25 марта. Вскоре суд арестовал еще трех человек. Всего ФСБ задержала 11 подозреваемых.