Глава МЧС Куренков рассказал, почему не удалось потушить пожар в «Крокусе»

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Вооруженные люди ворвались в комплекс, расстреляли людей и подожгли здание. По последним данным, при теракте погибли 139 человек. Четверо предполагаемых террористов были арестованы в ночь на 25 марта. Вскоре суд арестовал еще трех человек. Всего ФСБ задержала 11 подозреваемых.