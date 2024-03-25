Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте

Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Осуждая его позицию, женщина заявила, что «остается со своей семьей».