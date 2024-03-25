Глава «Новой Голландии» в Петербурге уволилась из-за постов мужа о теракте

«С сегодняшнего дня Роксана Шатуновская покидает должность генерального директора АНО “Новая Голландия”, — говорится в публикации в соцсети “ВКонтакте”.
В компании подчеркнули, что муж Шатуновской Николай Конашенок не работал в «Новой Голландии» и не имел отношения к деятельности проекта. В организации добавили, что ее сотрудники глубоко потрясены терактом в Подмосковье.
«Наши мысли с родными и близкими погибших, желаем пострадавшим скорейшего выздоровления», — подчеркнули в АНО «Новая Голландия».
Причины решения Шатуновской не приводятся, но в одной из социальных сетей она пояснила, что больше не может занимать должность, поскольку член семьи «позволил себе чудовищные, несовместимые с человечностью высказывания». Осуждая его позицию, женщина заявила, что «остается со своей семьей».
Позднее источник РИА Новости в экстренных службах сообщил, что Конашенка задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге. По данным МВД, при мониторинге интернета полицейские выявили посты с признаками экстремизма и установили их автора — 41-летнего местного жителя. В ведомстве добавили, что мужчина намеревался покинуть Россию. После задержания его доставили в отдел полиции. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
Архитектурный ансамбль искусственного острова Новая Голландия в центре Петербурга относится к памятникам федерального значения. Остров для нужд корабельного дела появился в 1719 году. Проект развития предусматривает создание общественно-делового многофункционального комплекса с выставочными площадями и объектами инженерной инфраструктуры путем осуществления работ по приспособлению объектов культурного наследия для современного использования. Как информировал в конце февраля комитет по инвестициям Петербурга, реализация проекта развития территории острова Новая Голландия в Санкт-Петербурге продлится до 2031-го.