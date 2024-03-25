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Украинские СМИ сообщили о взрывах в Днепропетровске

МОСКВА, 25 мар — РИА Новости. Взрыв раздался в Днепропетровске на фоне объявленной ранее воздушной тревоги, сообщил в понедельник украинский телеканал «Мы — Украина».

Источник: © РИА Новости

«В Днепре (Днепропетровске) раздался взрыв. Об этом сообщает корреспондент “Мы-Украина”. В городе объявлена воздушная тревога», — говорится в сообщении телеканала, опубликованном в Telegram-канале.

Ранее тревога была объявлена на всей территории Украины, спустя время ее отменили. Украинские СМИ сообщали о взрывах в городе Одесса и Полтавской области. Позже власти Украины сообщили о повреждении инфраструктуры в Одессе.

Удары по украинской инфраструктуре ВС РФ начали наносить 10 октября 2022 года — через два дня после теракта на Крымском мосту, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. Удары наносятся по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей стране. С тех пор воздушная тревога в украинских регионах объявляется каждый день, иногда — по всей стране. Вместе с тем пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что российские войска в боях с ВСУ не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.