Посольство: белорус из охраны «Крокус Сити Холл» погиб во время теракта

Белорус Вадим Кулик, который работал в охране «Крокус Сити Холл» в Красногорске, погиб, сообщили в посольстве Беларуси в России. Его фамилия оказалась в опубликованном МЧС России вечером 25 марта обновленном списке погибших в результате теракта.
По информации пресс-службы посольства, гражданин Беларуси 1981 года рождения Вадим Кулик не выходил на связь с момента теракта, и с утра субботы, 23 марта, дипломаты находились в контакте с его родственниками и коллегами.
— Идентификация тел затруднена, у родственников сегодня забраны пробы ДНК, — проинформировали в посольстве.
Мы рассказывали, как два белоруса — охранника «Крокус Сити Холл» спасали людей во время теракта: «Террористы шли на нас. Начали стрелять, мы начали спасать людей по максимуму». Один из них — Вадим Кулик.
— Он спасал людей до последнего и сам не вышел, — рассказал сотрудник охраны Алексей Оснаушков.
Второй белорус из охраны — Алим Кошеваров, он находится в больнице в тяжелом состоянии на ИВЛ.
Ранее посольство сообщило, что гражданка Беларуси погибла в результате теракта в «Крокус Сити Холл».