За день в Петербурге было 11 ложных сообщений о минированиях. Проверяли даже колбасу

За день в различные службы Петербурга поступило 11 ложных сообщений о минированиях. В них упоминались торговые комплексы и школы.
Как стало известно «Фонтанке» 26 марта, накануне в полицию обращалась директор ТЦ «Толстой сквер», которой позвонили по мессенджеру и сообщили о том, что в здании якобы заложена бомба. В ТЦ провели осмотр и ничего опасного не нашли.
Также анонимы минировали ТРК «Пик». В администрацию комплекса с сомнительным сообщением позвонил мужчина.
Читатели «Фонтанки» сообщали о закрытом «Пике» и тревожной обстановке вокруг него.
Волна лжеминирований коснулась и других ТЦ: «Меги Парнас», «Сити Молла», «Радуги», «Галереи», «Лето», «Балканского», «Кубатуры» и универмага ДЛТ. Помещения осмотрели. Эвакуация не проводилась.
Кроме того, «минеры» сообщили о бомбах в 231-й и 165-й школах, а также в отделе полиции в Сестрорецке.
Также кинолог с собакой выезжал на проспект Луначарского. Там прохожая заметила на газоне колбасу в вакуумной упаковке. Находка показалась подозрительной, женщина позвонила в полицию и предположила, что колбаса может быть заминирована.
Служебная собака тщательно исследовала указанную территорию, но не нашла ни опасности, ни колбасы.