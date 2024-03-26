Главарь банды террористов Мирзоев занимался ММА в Новосибирске

По его словам, они жили на Затулинке и вместе ходили в спортивный клуб «Зевс» на ММА. Однако лично они не общались. Также собеседник издания отметил, что рядом жил еще один мигрант, ставший «известным» после убийства 39-летней женщины и её 5-летней дочки. Он тоже занимался ММА.