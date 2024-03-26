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Главарь банды террористов Мирзоев занимался ММА в Новосибирске

Мужчина ходил в местный спортклуб.

Источник: Аргументы и факты

Главарь террористов, совершивших масштабную атаку на подмосковный «Крокус Сити Холл», занимался борьбой в Новосибирске. Об этом сообщило издание Daily Storm со ссылкой на жителя Затулинки, с которым Далерджон Мирзоев был соседями.

По его словам, они жили на Затулинке и вместе ходили в спортивный клуб «Зевс» на ММА. Однако лично они не общались. Также собеседник издания отметил, что рядом жил еще один мигрант, ставший «известным» после убийства 39-летней женщины и её 5-летней дочки. Он тоже занимался ММА.

Ранее сообщалось, что до января 2024 года Мирзоев жил на улице Зорге в Новосибирске. Родственники временно зарегистрировали его в своей квартире. Некоторое время он работал таксистом, однако вскоре переехал в Москву.

Напомним, родственники Мирзоева из Новосибирска отреклись от него после теракта.