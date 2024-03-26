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«Купил торт и бензин»: под Новосибирском пассажир получил срок за покупки с найденной карты

Под Новосибирском наказали пассажира автобуса, закупившегося на чужую карту.

Источник: Комсомольская правда

В Новосибирской области мужчина получил срок за покупки с чужой карты, которую нашел на полу в автобусе. ЧП случилось днем 10 мая 2023 года на пути из села Сокур в поселок Мошково.

По данным следствия, 41-летний мужчина поднял с пола чужую карту и рассчитался ей в магазине и на АЗС, потратив почти 2,5 тысячи рублей. Подсудимый купил торт и заплатил за бензин.

— Подсудимый сообщил, что перепутал найденную карту со своей. Цифры и буквы на ней выцвели, он якобы думал, что рассчитывается своей картой. Приехав домой, понял свою ошибку и попросил друга отдать карту в магазин, но тот выкинул ее, — сообщили в прокуратуре.

Оказалось, что карта принадлежала матери 4-х детей из села Сокур. Ее сожитель обронил карту в автобусе, мать увидела списания и сообщила в полицию. На карте матери были изображены две птицы. Потерпевший опознал подозреваемого, тот написал явку с повинной и вернул деньги.

— Мошковский районный суд назначил 1 год и 6 месяцев условно, доводы адвоката об отсутствии умысла на хищение отклонили. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.