«Купил торт и бензин»: под Новосибирском пассажир получил срок за покупки с найденной карты

В Новосибирской области мужчина получил срок за покупки с чужой карты, которую нашел на полу в автобусе. ЧП случилось днем 10 мая 2023 года на пути из села Сокур в поселок Мошково.
По данным следствия, 41-летний мужчина поднял с пола чужую карту и рассчитался ей в магазине и на АЗС, потратив почти 2,5 тысячи рублей. Подсудимый купил торт и заплатил за бензин.
— Подсудимый сообщил, что перепутал найденную карту со своей. Цифры и буквы на ней выцвели, он якобы думал, что рассчитывается своей картой. Приехав домой, понял свою ошибку и попросил друга отдать карту в магазин, но тот выкинул ее, — сообщили в прокуратуре.
— Мошковский районный суд назначил 1 год и 6 месяцев условно, доводы адвоката об отсутствии умысла на хищение отклонили. Приговор вступил в законную силу, — сообщила КП-Новосибирск Екатерина Махова, прокурор апелляционного отдела прокуратуры Новосибирской области.