«Купил торт и бензин»: под Новосибирском пассажир получил срок за покупки с найденной карты

— Подсудимый сообщил, что перепутал найденную карту со своей. Цифры и буквы на ней выцвели, он якобы думал, что рассчитывается своей картой. Приехав домой, понял свою ошибку и попросил друга отдать карту в магазин, но тот выкинул ее, — сообщили в прокуратуре.