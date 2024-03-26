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Красноярцев предупредили об опасных грибах в банках

В Иркутске два человека заболели ботулизмом после употребления соленых грибов в банке, приобретенных в одной из торговых сетей.

Источник: Управление Роспотребнадзора по Иркутской области

В Иркутске два человека заболели ботулизмом после употребления соленых грибов, приобретенных в одной из торговых сетей. Жителей Красноярского края просят не покупать и не есть продукцию этого производителя.

По предварительным данным Роспотребнадзора, острое инфекционное заболевание появилось у иркутян после того, как они съели «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту», изготовленные ИП Кушнерик С. А. в селе Волчиха Алтайского края. Фактический адрес изготовителя: Барнаул, ул. Власихинская, 146д, оф. 2.

«В настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют наличие в обороте такой продукции на территории Красноярского края, — рассказали в ведомстве. — Если вы приобрели указанную продукцию, то не употребляйте ее в пищу и сообщите о данном факте по телефону “горячей линии” 8 (391) 226−89−50».

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