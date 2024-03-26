Красноярцев предупредили об опасных грибах в банках

«В настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют наличие в обороте такой продукции на территории Красноярского края, — рассказали в ведомстве. — Если вы приобрели указанную продукцию, то не употребляйте ее в пищу и сообщите о данном факте по телефону “горячей линии” 8 (391) 226−89−50 ».