Красноярцев предупредили об опасных грибах в банках

В Иркутске два человека заболели ботулизмом после употребления соленых грибов, приобретенных в одной из торговых сетей. Жителей Красноярского края просят не покупать и не есть продукцию этого производителя.
По предварительным данным Роспотребнадзора, острое инфекционное заболевание появилось у иркутян после того, как они съели «Грузди резаные соленые по домашнему рецепту», изготовленные ИП Кушнерик С. А. в селе Волчиха Алтайского края. Фактический адрес изготовителя: Барнаул, ул. Власихинская, 146д, оф. 2.
«В настоящее время специалисты Управления Роспотребнадзора выясняют наличие в обороте такой продукции на территории Красноярского края, — рассказали в ведомстве. — Если вы приобрели указанную продукцию, то не употребляйте ее в пищу и сообщите о данном факте по телефону “горячей линии”