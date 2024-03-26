Бывший Дом культуры сгорел в селе Лазо в Приморье

В Лазовском муниципальном округе Приморья прокуратура взяла на контроль ход доследственной проверки, которую начали из-за пожара в здании бывшего местного дома культуры. Об этом сообщил Telegram-канал надзорного ведомства.
В данный момент установлено, что во вторник, 26 марта, около 8 утра в административном центре округа селе Лазо загорелось двухэтажное деревянное здание, которое не эксплуатируется уже около шести лет. Площадь пожара по предварительной оценке составила более 700 кв. м.
Для координации деятельности правоохранительных органов и специальных служб на место выехал исполняющий обязанности прокурора Лазовского района Илья Борода.
Как говорится в сообщении, надзорное ведомство проконтролирует установление причин и обстоятельств произошедшего.