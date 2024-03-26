Бывший Дом культуры сгорел в селе Лазо в Приморье

В данный момент установлено, что во вторник, 26 марта, около 8 утра в административном центре округа селе Лазо загорелось двухэтажное деревянное здание, которое не эксплуатируется уже около шести лет. Площадь пожара по предварительной оценке составила более 700 кв. м.