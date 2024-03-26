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Хабаровчанина будут судить за организацию поддельных ДТП

Организованная группа украла у 5 страховых 740 тысяч рублей.

Источник: AP 2023

Хабаровчанина будут судить за организацию пяти поддельных ДТП, сообщает прокуратура Хабаровского края.

В декабре 2021 года 30-летний житель краевой столицы создал группу для кражи денег страховых компаний. Участники группы инсценировали ДТП на территории Хабаровска и Приморского края. После чего передавали в страховые сведения о якобы наступивших страховых случаях.

Так они похитили у пяти страховых компаний 740 тысяч рублей.

«Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере автострахования)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.

Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.

В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело находится на рассмотрении в суде.