Хабаровчанина будут судить за организацию поддельных ДТП

Хабаровчанина будут судить за организацию пяти поддельных ДТП, сообщает прокуратура Хабаровского края.
В декабре 2021 года 30-летний житель краевой столицы создал группу для кражи денег страховых компаний. Участники группы инсценировали ДТП на территории Хабаровска и Приморского края. После чего передавали в страховые сведения о якобы наступивших страховых случаях.
Так они похитили у пяти страховых компаний 740 тысяч рублей.
«Заместитель прокурора Хабаровского края утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении четырех участников организованной преступной группы. Они обвиняются по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ (мошенничество в сфере автострахования)», — сообщает прокуратура Хабаровского края.
Уголовное дело направлено в Центральный районный суд Хабаровска для рассмотрения по существу.
В отношении еще одного соучастника преступления уголовное дело находится на рассмотрении в суде.