Ситуацией с отравлением детей в детском саду Новосибирска заинтересовался глава СКР

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.
Руководитель СК поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву.
Как сообщила мать одного из пострадавших детей, в детском саду № 95 отравились сразу несколько воспитанников. У двоих детей выявили сальмонеллёз. В связи с происшествием детский сад закрыли на карантин. Проверку учреждения начали Роспотребнадзор и прокуратура Новосибирска.
Ранее «МК в Новосибирске “сообщал, что Следственный комитет просит арестовать ещё трёх фигурантов дела о теракте в “Крокусе”.