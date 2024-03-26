Ситуацией с отравлением детей в детском саду Новосибирска заинтересовался глава СКР

Как сообщила мать одного из пострадавших детей, в детском саду № 95 отравились сразу несколько воспитанников. У двоих детей выявили сальмонеллёз. В связи с происшествием детский сад закрыли на карантин. Проверку учреждения начали Роспотребнадзор и прокуратура Новосибирска.