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Ситуацией с отравлением детей в детском саду Новосибирска заинтересовался глава СКР

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин взял на контроль ситуацию с отравлением воспитанников детского сада № 95 в Новосибирске.

Источник: Следственный комитет РФ

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Руководитель СК поручил представить доклад о промежуточных результатах проверки и принятом решении СУ СК России по Новосибирской области Евгению Долгалеву.

Как сообщила мать одного из пострадавших детей, в детском саду № 95 отравились сразу несколько воспитанников. У двоих детей выявили сальмонеллёз. В связи с происшествием детский сад закрыли на карантин. Проверку учреждения начали Роспотребнадзор и прокуратура Новосибирска.

Ранее «МК в Новосибирске “сообщал, что Следственный комитет просит арестовать ещё трёх фигурантов дела о теракте в “Крокусе”.

СК