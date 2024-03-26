Пожилую женщину осудили в Хабаровске за нанесение ножевого ранения приятельнице

В Хабаровске 58-летнюю женщину осудили за нанесение ножевого ранения своей приятельнице, в результате которого последняя получила тяжкое повреждение.
— Инцидент произошел осенью прошлого года, когда обвиняемая, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударила свою 44-летнюю приятельницу ножом в живот, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Прокуратура Железнодорожного района Хабаровска установила, что женщина была виновна согласно статье «умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Она уже была ранее условно осуждена за причинение тяжкого вреда здоровью, опасного для жизни человека.
В результате суд приговорил виновную к четырем годам и девяти месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима.