В Хабаровске будут судить организатора громкого похищения человека

— По версии следствия, в 2016 году мужчина предложил своим знакомым похитить бывшего одноклассника одного из них с целью вымогательства денежных средств у его обеспеченных родителей. В январе 2017 года один из соучастников попросил потерпевшего сопроводить его машину до гаража в городе Хабаровске, а после отвезти домой. Дождавшись, когда потерпевший выйдет из автомобиля возле гаража, другой соучастник преступления нанес ему удары в область головы, вследствие чего мужчина упал на землю. Надев на него наручники, похитители спрятали потерпевшего в подвал гаражного бокса. Отцу потерпевшего были высказаны требования о передаче 20 млн рублей взамен на освобождение сына, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Как уточнили в краевой прокуратуре, в момент похищения жертва преступления узнал одного из злоумышленников.