В Хабаровске будут судить организатора громкого похищения человека

В Хабаровский краевой суд с утверждённым заместителем прокурора региона обвинительным заключением передано уголовное дело в отношении 40-летнего рецидивиста с серьёзным статусом в криминальной среде. Ему инкриминируют организацию громкого похищения и вымогательства 20 млн рублей у состоятельных родителей хабаровчанина 1991 года рождения.
Преступление было совершено ещё в январе 2017 года, двое исполнителей были задержаны и уже осуждены к 15 и 16 годам колонии строгого режима. Организатор же громкого похищения до конца 2023-го скрывался от следствия в Москве. Об этом ИА «Хабаровский край сегодня» сообщает со ссылкой на информацию краевой прокуратуры и регионального СУ СК России.
— По версии следствия, в 2016 году мужчина предложил своим знакомым похитить бывшего одноклассника одного из них с целью вымогательства денежных средств у его обеспеченных родителей. В январе 2017 года один из соучастников попросил потерпевшего сопроводить его машину до гаража в городе Хабаровске, а после отвезти домой. Дождавшись, когда потерпевший выйдет из автомобиля возле гаража, другой соучастник преступления нанес ему удары в область головы, вследствие чего мужчина упал на землю. Надев на него наручники, похитители спрятали потерпевшего в подвал гаражного бокса. Отцу потерпевшего были высказаны требования о передаче 20 млн рублей взамен на освобождение сына, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО. Как уточнили в краевой прокуратуре, в момент похищения жертва преступления узнал одного из злоумышленников.
Как сообщало наше издание в январе 2017 года, испугавшись огласки, преступники убили похищенного. Тело вывезли в район Ильинки и попытались сжечь. Выкуп так и не был получен.