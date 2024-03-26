Хотела помочь дочери подзаработать: 4 млн рублей выманили аферисты у студентки и ее матери в Иркутской области

Студентка из Приангарья стала жертвой мошенников, которые предложили ей заработать на бирже. 19-летняя девушка обучается в одном из колледжей областной столицы. Недавно ей написала незнакомка. Она предложила заработать на инвестициях. Студентка как раз искала возможность дополнительного заработка, поэтому предложение ей пришлось по душе. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.
— Аферисты проконсультировали девушку и попросили установить специальные программы для торговли на бирже, а затем предложили внести стартовый капитал. Но у сибирячки своих сбережений не было, поэтому она пошла в банк и оформила шесть кредитов на сумму около миллиона рублей, — говорят в МВД.
Студентка приехала в Тулун к своей матери и рассказала ей о новом способе заработка. Женщина решила помочь дочери подзаработать и перевела свои личные сбережения на счет несуществующей брокерской фирмы.
Так мать и дочь потеряли в общей сложности четыре миллиона рублей. Полицейские завели уголовное дело по статье «Мошенничество». В настоящее время стражи правопорядка выясняют личности, которые причастны к преступлению.