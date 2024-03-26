Хотела помочь дочери подзаработать: 4 млн рублей выманили аферисты у студентки и ее матери в Иркутской области

Студентка из Приангарья стала жертвой мошенников, которые предложили ей заработать на бирже. 19-летняя девушка обучается в одном из колледжей областной столицы. Недавно ей написала незнакомка. Она предложила заработать на инвестициях. Студентка как раз искала возможность дополнительного заработка, поэтому предложение ей пришлось по душе. Об этом сообщают в ГУ МЧС России по Иркутской области.