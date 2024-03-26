Не уступил дорогу и покалечил пассажира: в аварии во Владивостоке пострадал ребенок

На Народном проспекте во Владивостоке водитель Lexus Rx 450h Hybrid, выезжая с придомовой территории, не пропустил движущийся по главной дороге Toyota Mark II. В результате жесткого столкновения медицинская помощь понадобилась водителям обоих автомобилей и 10-летнему пассажиру Lexus, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на УМВД России по Приморскому краю.
По факту аварии полицейские завели административное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшего причинение легкого или среднего вреда здоровью потерпевшего.
На 54-летнего водителя Lexus завели два административных протокола за то, что не уступил дорогу транспортному средству, имеющему преимущество в движении и за нарушение требований дорожной разметки.
Сообщается, что стаж водителя Lexus составляет 35 лет, к ответственности за нарушение правил дорожного движения в этом году его не привлекали.
Напомним, в субботу, 23 марта, жуткая авария на трассе в Приморье унесла жизни женщины — водителя и двух девочек-пассажиров. Еще один ребенок отправлен в реанимацию в больницу. Женщина не справилась с управлением легковым автомобилем и врезалась в Камаз, двигавшийся по встречной полосе.