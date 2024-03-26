Не уступил дорогу и покалечил пассажира: в аварии во Владивостоке пострадал ребенок

Напомним, в субботу, 23 марта, жуткая авария на трассе в Приморье унесла жизни женщины — водителя и двух девочек-пассажиров. Еще один ребенок отправлен в реанимацию в больницу. Женщина не справилась с управлением легковым автомобилем и врезалась в Камаз, двигавшийся по встречной полосе.