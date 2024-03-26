Сожгли одноклассника: криминальный авторитет выслушает приговор за похищение человека в Хабаровском крае

Эти страшные события произошли в Хабаровском крае еще в 2016 году, тогда несколько человек похитили парня, требовали за него выкуп, а в итоге убили его. Двоих исполнителей поймали и осудили еще тогда, а вот инициатора, и по совместительству криминального авторитета, не нашли. Его задержали лишь спустя восемь лет в другом регионе, и теперь его будут судить за похищение и вымогательство.