Сожгли одноклассника: криминальный авторитет выслушает приговор за похищение человека в Хабаровском крае

Эти страшные события произошли в Хабаровском крае еще в 2016 году, тогда несколько человек похитили парня, требовали за него выкуп, а в итоге убили его. Двоих исполнителей поймали и осудили еще тогда, а вот инициатора, и по совместительству криминального авторитета, не нашли. Его задержали лишь спустя восемь лет в другом регионе, и теперь его будут судить за похищение и вымогательство.
ДЕЛО ПРОШЛЫХ ЛЕТ
Тогда, в 2016 году, хабаровчанину было чуть больше 30 лет, но он имел некий статус в криминальных кругах. Был ли он авторитетом, сказать сложно, но его совершенно точно знали в уголовной среде многие.
Тогда он погнался за легкими деньгами, как казалось, придумал план и привлек к его реализации двоих приятелей. Он замыслил похитить одноклассника одного из своих подельников, а затем потребовать у его отца деньги за выкуп. Эту идею он и озвучил двум парням. Они согласились.
«ГОНИ 20 ЛЯМОВ, ИЛИ НИКОГДА БОЛЬШЕ НЕ УВИДИШЬ СЫНА»
В январе 2017 года план начали приводить в действие, одноклассник попросил жертву о помощи, якобы тому нужно было сопроводить его машину до гаража в Хабаровске и потом отвезти домой. Парень согласился, сопроводил, и когда возле гаража вышел из машины, получил удар по голове от другого мужчины.
Он упал на землю, и подельники сковали его наручниками и утащили в подвал гаражного бокса. Там они его и держали некоторое время. Отцу жертвы передали требования — он должен был заплатить 20 миллионов рублей за освобождение сына.
Однако довести дело до получения денег им так и не удалось. Они испугались ответственности за похищение и вымогательство, и убили жертву. Затем решили избавиться от трупа, вывезли тело в лес и сожгли. Конечно, никакого выкупа они так и не получили.
Тогда их поймали и осудили на длительное заключение. А заказчик испарился. Его искали восемь лет, и как сообщает пресс-служба прокуратуры Хабаровского края, нашли только в конце 2023 года в Москве. Сейчас он ожидает суда за свои преступления.
— Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения его по существу. Двое соучастников преступления за похищение, вымогательство и убийство ранее осуждены к лишению свободы сроком на 15 и 16 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, — сообщает СУ СК России по Хабаровскому краю и ЕАО.
Расследование в отношении заказчика уже завершено, ему предъявят обвинение в совершении инкриминируемых преступлений. К слову, своей вины в тех событиях он так и не признал, но его уголовное прошлое говорит о другом — он уже привлекался к ответственности за похищение человека и вымогательство.