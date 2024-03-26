Трое детей пострадали в ДТП в Иркутске за две недели

Трое несовершеннолетних получили травмы в ДТП в Иркутске за две недели. Пострадавших доставили в больницы для оказания медпомощи. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на отдел пропаганды МУ МВД России «Иркутское».
Так, вечером 11 марта водитель автомашины Lexus GS 350 поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся на «встречке» с Toyota Camry. После этого машина сбила пешехода и врезалась в препаркованную Mazda Axela. В результате аварии травмы получила несовершеннолетняя пассажирка «Тойоты». С места ДТП девочку доставили в детский травмпункт для оказания медицинской помощи.
Днём 14 марта в результате столкновения автомобилей HAVAL F7 и BMW X3 травмы получила 5-летняя пассажирка второй машины. Девочку госпитализировали.
Днем 24 марта в Иркутске произошло очередное ДТП с несовершеннолетним. Водитель Mazda Axela поворачивала налево, но не убедилась в безопасности маневра и столкнулась с Honda Torneo. В аварии пострадала 17-летняя пассажирка «Мазды», она получила травму ноги.