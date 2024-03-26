Трое детей пострадали в ДТП в Иркутске за две недели

Так, вечером 11 марта водитель автомашины Lexus GS 350 поворачивал налево, но не убедился в безопасности маневра и столкнулся на «встречке» с Toyota Camry. После этого машина сбила пешехода и врезалась в препаркованную Mazda Axela. В результате аварии травмы получила несовершеннолетняя пассажирка «Тойоты». С места ДТП девочку доставили в детский травмпункт для оказания медицинской помощи.