Ричмонд
+6°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Уфе поймали водителя с миллионным долгом

В Уфе задержан автомобиль с долгом более 1 миллиона рублей. Об этом сообщает Госавтоинспекция Уфы.

Источник: ГИБДД Уфа

Сотрудники ДПС остановили эвакуатор ГАЗ, который был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов. В отношении владельца было начато исполнительное производство из-за различных неоплаченных долгов на общую сумму около 1 050 000 рублей.

21-летний водитель рассказал, что транспортное средство он приобрел в декабре прошлого года в другом городе, и о том, что прежний владелец имеет задолженности он не знал.

На транспортное средство наложен арест, после чего он был помещен на специализированную стоянку. Водитель был отстранен от управления и передан судебным приставам для дальнейшего разбирательства.

ГИБДД