В Уфе поймали водителя с миллионным долгом

Сотрудники ДПС остановили эвакуатор ГАЗ, который был объявлен в розыск Федеральной службой судебных приставов. В отношении владельца было начато исполнительное производство из-за различных неоплаченных долгов на общую сумму около 1 050 000 рублей.
21-летний водитель рассказал, что транспортное средство он приобрел в декабре прошлого года в другом городе, и о том, что прежний владелец имеет задолженности он не знал.
На транспортное средство наложен арест, после чего он был помещен на специализированную стоянку. Водитель был отстранен от управления и передан судебным приставам для дальнейшего разбирательства.